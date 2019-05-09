Halk Otobüsünden Zorla İndirilen Yaşlı Adam Yere Düştü

Bu haber 09 Mayıs 2019 16:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

Ramazan Ayında Yaşlılarımıza Böyle Mi Davranacağız

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Polisevi Kavşağında saat 16.45 civarında meydana geldi. 01 J 0154 plakalı özel halk otobüsünü kullanan şoför yaşlı adamı otobüse almak istemedi ve zorla otobüsten indirdi. Otobüsün kapısının önüne düşen yaşlı adamı görenler duruma tepki gösterip şoföre bağırırken, şoför hızla olay yerinden uzaklaştı.Vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülere, "Ramazan ayında yaşlılarımıza böyle mi davranacağız" yorumları yapıldı.Çevredekilerin yardımıyla yaşlı adam yerden kaldırılarak kaldırıma oturtuldu.Editör: Ahmet Şen