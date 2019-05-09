AK Partili Özel'den Sanatçılara, Sanatınız da Adamlığınız da Yalan

Ekrem İmamoğlu'na destek vermek için ünlü isimlerin sosyal medyada paylaştıkları #herşeyçokgüzelolacak mesajlarına bir tepki de AK Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel'den geldi.Recep Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada seçimin yenilenmesine tepki mesajları paylaşan sanatçılar için şu ifadeleri kulandı"Sanatınız da adamlığınız da yalan! Seçim yenilemeye verilen tepki adeta "emir komuta zinciri" gibi! Partiler kapatıldı sustular, kıyafetinden dolayı işten atılanlara sustular, PKK öldürürken sustular! Şimdi Ekrem için sıraya girdiler! Adaletinizin terazisini sileyim paslanmasın!" dedi.Editör: Ahmet Şen