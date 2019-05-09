Tuğba Ekinci'den Erdoğan'a, Kalbinizi Kıranlar Adına Ben Özür Dilerim

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı ve "Kalbinizi kıranlar adına ben özür dilerim. İyi olan kazansın" dedi.Ekinci,Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını paylaşarak“Her zaman yanınızdayım, çünkü sizi en azından tanıyoruz. Partinizle beraber ülkemize yaptığınız tüm gelişimler için teşekkür ederim. Kalbinizi kıranlar adına ben özür dilerim. İyi olan kazansın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan” dedi.İşte o paylaşım...Editör: Ahmet Şen