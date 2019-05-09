Ziraat Mühendislerine Yönelik Ürün Tanıtım ve Eğitim Toplantısı

Şanlıurfa Bölge Birliği ve bağlı Kooperatiflerde görev yapan ziraat mühendislerine yönelik düzenlenen ürün tanıtım, gübreleme ve eğitim toplantısında konuşan Bölge Müdürü Raif Atayık, yapılan çalışmaların son derece verimli olduğunu, çiftçi ve ortakların bilinçli gübre kullanımının önemine vurgu yaparak; bu gibi çalışmalarının sık sık yapılması gerektiğini belirtti.Bitki Besleme ve gübreleme sunumu yapan Uzman Ziraat Mühendisi Nazmi Güneş ise, tarım yapılan alanlarda binlerce yıldır topraktan bitki besin elementlerinin sömürüldüğünü ve bitki besin elementleri dengesinin bozulmaya doğru eğilimde olduğunu söyleyerek; verim potansiyeli yüksek bitki çeşitlerinde dahi yeterli ve kaliteli ürüne ulaşılmadığını, yüksek verim ve kaliteli ürün için yeterli miktarda ve dengeli bir gübreleme yapılması gerektiğine vurgu yaptı.Toplantıya Şanlıurfa Bölge Müdür Yardımcısı İdris Akkaya, Gübretaş Şanlıurfa Bölge Müdürü Abidin Acar, Gübretaş Diyarbakır Bölge Müdürü Mahmut Özalp, Bölge Birliğine bağlı kooperatiflerde görev yapan ziraat mühendisleri katıldı.Editör:Ahmet Şen