Ali İhsan Yavuz, Taklidini Yapan Şahan Gökbakar'a Yanıt Verdi

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Şahan Gökbakar'ın kendi taklidini yapması üzerine,"Taklidi amma da eğlenceli olmuş ama diyete de dikkat etmek şart tabii..." dedi. Gökbakar'dan jet yanıt geldi: "Diyetimde şu sıralar tam kanunsuzluk var hakim Ali İhsan bey. Niyetimiz bozuk olmasın, en önemlisi o."AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, sosyal medyada espri konusu olan, “Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu” sözlerini taklit eden komedyen Şahan Gökbakar’a, yaptığı diyet üzerinden yanıt verdi.Söz konusu videoyu kişisel Twitter hesabı üzerinden takipçilerine aktaran Yavuz, "Şahan Gökbakar'ın taklidi amma da eğlenceli olmuş, ama diyete de dikkat etmek şart" diye yazdı.Gökbakar'ın Yavuz'a yanıtı da "Diyetimde şu sıralar tam kanunsuzluk hakim Ali İhsan Bey. Neyse diyetimizi bozsak da, niyetimiz bozuk olmasın en önemlisi o. Espriye açık bir siyasetçi olmanızı alkışlıyorum" oldu.Editör: Ahmet Şen