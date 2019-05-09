​Çocuğa, Kadın Mısın Erkek Misin Dayağı Atan Kadın Sanatçı Çıktı

Sen Kadın Mısın Erkek Misin? Diye Sordu

Çocuğun Ailesi Şikayetçi Oldu

Olay, Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde bir markette yaşandı.İddiaya göre, kasanın kenarında duran 6 yaşındaki M.Ü.K., alışveriş yaparak kasaya gelen ilçede yerel ses sanatçısı olan 39 yaşındaki M.E.'ye "Sen erkek misin- kadın mısın" diye sorarak bir süre konuştu. Daha sonra kasada para ödeyen kadın, bir anda çocuğun boğazından tutarak kasaya yatırdı, ardından da öteki kasaya fırlattı. Durumu fark eden annesi gelerek çocuğu alıp marketin içine götürdü, diğer kadın ise marketten ayrıldı.Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlem yapıldığı öğrenildi. Polisin her iki tarafın da ifadesine başvurduğu, çocuğun ailesinin şikayetçi olduğu öğrenildi.Editör: Bahar Yüksel