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Bu haber 09 Mayıs 2019 09:00:56 Tarihinde eklenmiştir.

​Soylu, Hayatımda Bu Kadar Şaibenin Olduğu Bir Seçim Görmedim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ben İstanbul’da hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim. Bizi beğenmeler kendi oyu ile bizim oyumuzu birbirine eşit kılmayanlar, sosyal medyadan tezahürat üretiyor. Oyu sosyal medya kullanmıyor, vatandaş kullanıyor. Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz ve seçimi kazanıp, İstanbul’da Tayip Erdoğan’ın önderliğinde 5 yıl hizmet etmiş olacağız” dedi.

​Soylu, Hayatımda Bu Kadar Şaibenin Olduğu Bir Seçim Görmedim

İçişleri Bakanı Soylu, Mamak Belediyesi tarafından Seymenler Konağı'ndaki düzenlenen iftar yemeğinde Kartaltepe ve Çağlayan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.
Bakan Soylu yaptığı konuşmada, “Bu sofraların bize ne kattığını iyi anlamak lazım. Bizler, inançlarıyla, manevi değerleriyle yasayan bir milletiz. İnançlarımızdan güç alıyoruz. Onlarla hayatlarımızı anlamlı hale getiriyoruz ve en önemlisi bizler, farklılıklarımıza rağmen, işte bu değerlerimizin bize verdiği nasihatlerle, bize verdiği ferasetle, farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşayabiliyoruz. Bu hasletlerimiz de elbette ki zaman zaman sarsıntılar olabilir. Bazen birbirimize kızarız, ayrı düşeriz, farklı söyleriz. Nihayetinde bazen kardeş kardeşle anlaşamıyor, aynı evin içinde karı koca bile, birbiriyle ters düşüyor. Ama en sonunda bir şekilde dönüp dolaşıp bu sofralarda veya bu sofraların içimize işlediği değerler sayesinde yine yan yana, yine omuz omuza veriyoruz” diye konuştu.


 

“Sistem işlediği müddetçe, hukuk süreçleri işlediği müddetçe, bütün engeller aşılır” 

İftar sofralarının önemine dikkat çeken Soylu, “Ne kadar farklı saflara savrulsak da, nihayetinde vatan denildiğinde yine bu sofralardaki gibi bir araya geliyoruz. Bunları anlatmamdaki muradım sudur: Bugün ülke gündeminde, siyaset sahnesinde sizlerin de takıp ettiği birtakım tartışmalar yaşıyoruz. Bunlardan sakın moraliniz bozulmasın. Sistem işlediği müddetçe, hukuk süreçleri işlediği müddetçe, bütün engeller aşılır. Asıl önemli olan, tartışmaları geride bırakabilecek çözümler üretmektir. Türkiye, bundan çok daha şiddetli yüksek sesli siyasi gündemler yaşamıştır” ifadelerini kullandı. 

Türkiye'nin geçirdiği badireleri ve askeri darbeleri hatırlatan Bakan Soylu, “Askeri darbelerle karşılaştık. Kah başbakanlarımızı, kah bu ülkenin gençleri ne idüğü belirsiz adamların kurduğu karanlık tezgahlara feda ettik. Ama bir şekilde ayakta kalmayı basardık. Hepsinin arkasında dışarıdan ithal zihniyetler vardı. Hepsinin arkasında yabancı fitne odaklarının, lobilerin, locaların adamları vardı. Hala da varlar. İsim değiştirdiler, FETÖ oldular, PKK oldular, başka yapılanmalar oldular. Ama biz çok şükür, yine yan yanayız, yine aynı sofranın etrafındayız” şeklinde konuştu.


 

“İstanbul'da bu kadar şaibenin olduğu seçim görmedim” 

“Bir tane bayrağımız var” diyen Bakan Soylu şunları kaydetti:
“Bir tane de vatanımız var. Gidecek başka toprağımız, gölgesine sığınacak başka bayrağımız olmadığı için biz hem birbirimize, hem bu sofralara, bu gönüllere mecburuz. Sizden bir dua ve destek istiyoruz. İstanbul'da seçime gideceğiz. Buradan duanıza ve desteğinize ihtiyacımız var. Ben çocukluğumdan beri siyasetteyim. İstanbul'da hayatımda bu kadar şaibenin olduğu bir seçim görmedim. Demokrasiyi beğenmeyenler, ben sandığa niye oy vereceğim diye gitmeyenler, bizi beğenmeler kendi oyu ile bizim oyumuzu birbirine eşit kılmayanlar, sosyal medyadan tezahürat üretiyor. Oyu sosyal medya kullanmıyor, vatandaş kullanıyor. Çok çalışacağız, çok gayret göstereceğiz ve seçimi kazanıp, İstanbul'da Tayip Erdoğan'ın önderliğinde 5 yıl hizmet etmiş olacağız.” 




Editör: Bahar Yüksel
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