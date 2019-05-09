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Bu haber 09 Mayıs 2019 08:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

Binali Yıldırım, Yüzde 10'da 16 bin oy kazanmışsak, yüzde 90'da ne olabilir kolayca tahmin edebilirsiniz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, YSK’nın İstanbul’daki seçimleri iptal etmesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Yüzde 10’da 16 bin biz oy kazanmışsak, yüzde 90’da ne olacağını kolayca hesap edebilirsiniz. Adım gibi biliyorum oylar tekrar sayılsaydı, seçim açık ara tersine dönecekti. Bir hile, bir yolsuzluk, Yüksek Seçim Kurulundan dönüşmüştür.” dedi.

Binali Yıldırım, Yüzde 10'da 16 bin oy kazanmışsak, yüzde 90'da ne olabilir kolayca tahmin edebilirsiniz

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından AK Parti'nin yaptığı itirazı değerlendirerek, İstanbul'daki seçimlerin iptali ve yenilenmesi kararını almıştı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, dün teravih namazının ardından Tokat Turhal ilçesi Üçyol Köyü Derneğini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Binali Yıldırım, seçimde yapılan usulsüzlükleri anlatarak, oyların yeniden sayılması halinde seçimin açık ara tersine döneceğini söyledi.



 

“Yüzde 10'da 16 bin oy kazanmışsak, yüzde 90'da ne olabilir kolayca tahmin edebilirsiniz” 

Seçimden sonra sayımla ilgili usulsüzlükleri anlatan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Seçimden sonra açıkladıkları oy farkı 29 bin 405, biz itiraz edince sandıkların sadece yüzde 10 sayılmış ve fark 29 bin 405'ten 13 bin 729'a düşmüş, yaklaşık 16 bin oy hiç edilmiş. Eğer bu sandıkların tamamı sayılsaydı, sonucu siz tahmin edin. Geriye kalıyor 7 buçuk milyon oy. Sayılan sadece 1 milyondan da eksik, 850 bin oy sayıldı. Toplam oy kullananın sayısı 8 buçuk milyonun üzerinde, yüzde 90 oy sayılmadı. Yüzde 10'da 16 bin biz oy kazanmışsak, yüzde 90'da ne olacağını kolayca hesap edebilirsiniz. Bu bile tek başına bu seçimde hile yapıldığını oyların maalesef oyların karşı tarafa yazıldığını ve iptale götürüldüğünü gösteriyor. Bir başka konu İş Bankasından, belediyelerin şirketlerinden sandık görevlileri yazılıyor. Böyle bir şey yok, kanunda bunların devlet memuru olması gerektiği açık seçik yazılıyor. Hatta İstanbul'un dışından görevliler yazılıyor. Başka ilçeden görevliler yazılıyor. Burada memur yok mu, insan yok mu? Hepsi var. Böylece 19 bin civarında görevlendirme var. Yani toplam sandıkta iki memur var, biri başkan biri memur. Bunların 3'te 1 şartları tutmayan, memuriyetleri olmayan kişiler. Bu işler hukuksuzluğu ortaya çıkarıyor. Bunların yaptığı sandıklarda işin düzgün olması mümkün mü? Değil. Bu bile bu iptalin başlı başına sebebi. Bunları niye açık anlatıyorum, çünkü, bunlar gürültüde patırtı da kaybolup gidiyor.” dedi.



 

“Adım gibi biliyorum oylar tekrar sayılsaydı, seçim açık ara tersine dönecekti” 

Seçimdeki çetelelerden bahsederek konuşmasını sürdüren Yıldırım, “23 tane çetele dediğimiz seçim sonuçlarının işlendiği işaretlendiği cetveller var. Bu 123 cetvelin 22 tanesi tamamen boş. 101 tanesinde de hiç imza yok. Dolu ama başkan ve üyeler imza atmamışlar, 123 çetele, seçim sayım döküm cetveli. Bunlardaki oyların toplamı 37 bin aradaki fark ne, 13 bin 729 neredeyse 3 katı, bu sakat değil de ne sakat ben soruyorum. Seçim Kurulu bunları görmezden mi gelecekti. Onların baskılarına karşı kalkıp ben bu hataları, dalevereleri görmezden mi geleyim diyecekti. Kardeşlerim, biz hak etmediğimiz bir seçimi peşinde değiliz. Böyle bir insan değiliz. Biz sizlerin verdiği oyların başka tarafa gitmemesi için bir mücadele veriyoruz. Bir iki müdahalede bunları ortaya çıkardık. Biz dedik ki iptali bir kenara bırakın, oyları yeniden sayalım herkes sonucu görsün dedik. Buna itiraz ettiler, kabul etmediler, dolayısıyla biz de işin iptali yönünde müracaata taşıdık. Bizim birinci tercihimiz oyların tamamen sayılmasıydı. Adım gibi biliyorum oylar sayılmış olsaydı bu seçim açık ara tersine dönecekti. Bunu bildikleri için kabul etmediler. Bir hile, bir yolsuzluk, Yüksek Seçim Kurulundan dönüşmüştür.” diye konuştu.  
 



 
Editör: Bahar Yüksel
 

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