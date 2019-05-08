GAP Yeşil İnovasyon 2019 Proje Yarışması Final Sergisi Açılışı Şanlıurfa’da Gerçekleşti

“Daha Temiz Bir Dünya için Binlerce Fikir…”

%69,4`ü Ortaokul, % 30,6`sı İse Lise Öğrencilerine Ait



“Sürdürülebilir Ekoloji Ve Çevre” İle “Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği”

Hızla değişen ve gelişen gezegenimizde enerji her zaman olduğu gibi bugün de toplumlar ve ülkeler için önemi tartışılmaz. Yeterli enerjiyi elde etmek kadar bu enerjinin temiz olması, maliyetinin düşük olması ve ekolojiye zarar vermemesi de kaçınılmaz bir zorunluluk. İşte bu amaçlara erişebilmek, özellikle GAP bölgesinde var olan doğal potansiyelleri kullanmak ve başta öğrenciler olmak üzere toplumda bu konuya karşı olan ilgiyi arttırmak amacıyla, GAP Yeşil İnovasyon 2019 Proje Yarışması düzenleniyor. İlki 2016 yılında ve ikincisi 2018 yılında düzenlenen yarışmanın bu sene üçüncüsü gerçekleştiriliyor.Yarışma başvuruları 4 Şubat-7 Nisan 2019 tarihleri arasında alındı. Bu süreçte 9 GAP ilindeki ortaokul - lise öğrenci ve öğretmenlere Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi tarafından, illere yapılan ziyaretlerle STEM, Proje Oluşturma ve Yazma, Yenilenebilir Enerji Kaynakları başlıklarında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Böylece öğrenciler ve öğretmenler yarışmaya başvurmak için ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri iki günlük eğitimlerle edindiler. Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin başvurusuna açık olan yarışmaya, toplam 1232 başvuru yapıldı. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden gelen başvuruların %69,4`ü ortaokul, % 30,6`sı ise lise öğrencilerine ait. Başvuruların ardından tüm illerden gelen çok çeşitli projeler titizlikle değerlendirildi ve 60 proje finale davet edildi.Kategorilerinde finale kalan ortaokul ve lise öğrencileri Şanlıurfa’da 08-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak final sergisine katılacaklar. Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde yapılacak final sergisi sonunda derece alan öğrenciler; bilimsel ve kültürel aktivitelerin yer aldığı, önemli merkezlerin ziyaret edildiği yurtiçi ve yurtdışı gezilerine katılacaklar. Final sergisi herkese açıktır. Kapanış ve ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılması beklenmektedir.Editör: Ahmet Şen