Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 08 Mayıs 2019 23:00:11 Tarihinde eklenmiştir.

GAP Yeşil İnovasyon 2019 Proje Yarışması Final Sergisi Açılışı Şanlıurfa’da Gerçekleşti

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi" kapsamında, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi işbirliğinde GAP Yeşil İnovasyon Projesi final ve ödül töreni 8-10 Mayıs 2019’da gerçekleştirilecek…

GAP Yeşil İnovasyon 2019 Proje Yarışması Final Sergisi Açılışı Şanlıurfa’da Gerçekleşti

“Daha Temiz Bir Dünya için Binlerce Fikir…”

Hızla değişen ve gelişen gezegenimizde enerji her zaman olduğu gibi bugün de toplumlar ve ülkeler için önemi tartışılmaz. Yeterli enerjiyi elde etmek kadar bu enerjinin temiz olması, maliyetinin düşük olması ve ekolojiye zarar vermemesi de kaçınılmaz bir zorunluluk. İşte bu amaçlara erişebilmek, özellikle GAP bölgesinde var olan doğal potansiyelleri kullanmak ve başta öğrenciler olmak üzere toplumda bu konuya karşı olan ilgiyi arttırmak amacıyla, GAP Yeşil İnovasyon 2019 Proje Yarışması düzenleniyor. İlki 2016 yılında ve ikincisi 2018 yılında düzenlenen yarışmanın bu sene üçüncüsü gerçekleştiriliyor.


 

%69,4`ü Ortaokul, % 30,6`sı İse Lise Öğrencilerine Ait

Yarışma başvuruları 4 Şubat-7 Nisan 2019 tarihleri arasında alındı. Bu süreçte 9 GAP ilindeki ortaokul - lise öğrenci ve öğretmenlere Şanlıurfa STEM ve Bilim Merkezi tarafından, illere yapılan ziyaretlerle STEM, Proje Oluşturma ve Yazma, Yenilenebilir Enerji Kaynakları başlıklarında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Böylece öğrenciler ve öğretmenler yarışmaya başvurmak için ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri iki günlük eğitimlerle edindiler. Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin başvurusuna açık olan yarışmaya, toplam 1232 başvuru yapıldı. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerinden gelen başvuruların %69,4`ü ortaokul, % 30,6`sı ise lise öğrencilerine ait. Başvuruların ardından tüm illerden gelen çok çeşitli projeler titizlikle değerlendirildi ve 60 proje finale davet edildi.

 


 “Sürdürülebilir Ekoloji Ve Çevre” İle “Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği”

Kategorilerinde finale kalan ortaokul ve lise öğrencileri Şanlıurfa’da 08-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak final sergisine katılacaklar. Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde yapılacak final sergisi sonunda derece alan öğrenciler; bilimsel ve kültürel aktivitelerin yer aldığı, önemli merkezlerin ziyaret edildiği yurtiçi ve yurtdışı gezilerine katılacaklar. Final sergisi herkese açıktır. Kapanış ve ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılması beklenmektedir.





Editör: Ahmet Şen

 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde amca ile yeğen arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, yeğen hayatını kaybettiği.
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne atlayarak intihar etmek isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
Arif Emecen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri görevine getirildi.
Savcılık Şanlıurfa’da Kaçağa El Attı! Havadan Tespit Ediliyor
Savcılık Şanlıurfa’da Kaçağa El Attı! Havadan Tespit Ediliyor
Şanlıurfa’da Dicle Elektrik ekipleri tarafından gerçekleştirilen havadan denetimlerle tespit edilen ve çoğu tarımsal sulamada kullanılan 20 kayıt dışı trafoya savcılık kararıyla el konuldu.
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
Şanlıurfa’nın Suriye sınırına komşu olan Akçakale ilçesinin kırsalındaki bir mağarada 70 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
​Beyazgül, Urfa’nın Çöp Sorununa El Attı
​Beyazgül, Urfa’nın Çöp Sorununa El Attı
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Yenice mahallemizdeki katı atık arıtma deposunda incelemelerde bulundu.
Şanlıurfa’da Vatandaşlar Yağmura Hazırlıksız Yakalandı
Şanlıurfa’da Vatandaşlar Yağmura Hazırlıksız Yakalandı
Şanlıurfa'da dün iftara dakikalar kala etkili olan sağanak yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
​Şanlıurfa’da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
​Şanlıurfa’da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Şanlıurfa’nın Bozova İlçesinde seyir halindeki araç alev aldı.
​ Şanlıurfa’da Eşek Sütünden Sabuna Büyük İlgi
​ Şanlıurfa’da Eşek Sütünden Sabuna Büyük İlgi
Şanlıurfa’da eşek sütünden yapılan sabun cilt sorunu yaşayan vatandaşların ilgi odağı oluyor.
​Şanlıurfa’da Toplu Taşıma Çilesi! Şoför ve Vatandaşlar Birbirine Giriyor
​Şanlıurfa’da Toplu Taşıma Çilesi! Şoför ve Vatandaşlar Birbirine Giriyor
Şanlıurfalı vatandaşın otobüs çilesi bitmek bitmiyor. Halk otobüslerindeki klimaların çalıştırılmaması vatandaşın otobüs yolculuğunu işkenceye dönüştürüyor. Kima açılmasını talep eden vatandaşlar bir anda kendilerini şoför ile kavga ederken buluyor.
​Şanlıurfa,’da Tehlikeli Yolculuk
​Şanlıurfa,’da Tehlikeli Yolculuk
Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile yanında oturan kişinin ayaklarını camdan dışarı çıkararak yolculuk yapması, bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
Şanlıurfa'da Pos Tefeciliği Yapan Kuyumculara Operasyon! 8 Tutuklama
Şanlıurfa'da Pos Tefeciliği Yapan Kuyumculara Operasyon! 8 Tutuklama
Şanlıurfa’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:24
Güneş
05:04
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:40
Yatsı
21:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿