Perinçek, AK Parti Yönetemiyor, İmamoğlu Amerikan Projesi, Adayımız İlker Yücel İle İstanbul Seçimine Giriyoruz

Türkiye Hükümet Sorunuyla Karş Karşıya

AK Parti'nin ekonomiyi yönetemediğini, muhalefetin ise ABD tarafından seçenek olarak öne sürüldüğünü belirten Perinçek şu açıklamalarda bulundu;YSK kararından sonra, derinleşen ekonomik krize siyasi kriz de eklenmiş oldu. Türkiye çok derin bir krizin içinde. Türkiye sadece İstanbul sorunuyla değil bir hükümet sorunuyla karşı karşıya. Türkiye bir arayış dönemine girmiştir. Bu arayış hem iktidar hem de muhalefet açısından geçerlidir.Ekonomik çözümsüzlüğü temsil eden iktidarın karşısına CHP-İyi Parti ve HDP bloğu konuyor. Türkiye sadece İstanbul sorunuyla değil bir hükümet sorunuyla karşı karşıya. Türkiye bir arayış dönemine girmiştir. Bu arayış hem iktidar hem de muhalefet açısından geçerlidir.Vatan Partisi milleti seçeneksiz bırakmaz. Kimse bunu bizden beklemesin. AKP ve CHP'nin Türkiye'yi içine soktukları çıkmazdan Vatan Partisi, üretim ekonomisi programıyla, terörü temizleme programı ve Atlantik'e karşı Avrasya programıyla Türkiye'ye çözüm sunuyor.İBB seçimlerinde adayımız Mustafa İlker Yücel, yine yetki isteyecektir.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine sistemin çöktüğü bu koşullarda gidiyoruz. O nedenle seçim, yerel seçim çerçevesinin dışına taşmış, hükümet sorununun merkezî gündem oluşturduğu bir genel seçim özelliği kazanmıştır.Editör: Ahmet Şen