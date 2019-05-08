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Bu haber 08 Mayıs 2019 20:00:46 Tarihinde eklenmiştir.

Bahçeli'den YSK Açıklaması Milletin Yüreğine Su Serpti

Mhp Genel Başkanı Bahçeli, 'YSK adaletli kararla milletin yüreğine su serpti' dedi.

Bahçeli'den YSK Açıklaması Milletin Yüreğine Su Serpti

Milliyetçi hareket partisi (mhp) genel başkanı devlet bahçeli, ysk'nın istanbul kararına ilişkin, “karara tartışmasız saygı duyuyoruz. Herkesten aynı tavır ve tutarlılığı bekliyoruz. Ysk'nın vermiş olduğu kararı alenen karalamak, çarpıtmak, darbe olduğunu söylemek, kurul üyelerine çete üyesi, hukuk cinayeti işlediler gibi itham ve iftiralarda bulunmak kirli bir ağızdır, yanlı bir bakıştır, yanlış bir değerlendirmedir, sakat bir zihniyetin sızlanmasıdır” dedi.



Mhp genel başkanı devlet bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yüksek seçim kurulunun (ysk) istanbul kararını değerlendiren bahçeli, türkiye'nin zorlu bir seçim sürecinden çıktığına dikkat çekerek, “31 mart'ta milletimizin sandık yoluyla verdiği mesajları titizlikle analiz edip yorumladık. 31 mart'ın kazananı açık ara farkla cumhur ittifakı'dır. Bu gerçeğin inkar ve ihlali mümkün değildir. Bize göre 31 mart mahalli idareler seçimleri düğümü çözmüş, hükmünü vermiştir. Milletin sözünün üstüne söz söylemek imkansızdır. 31 mart'tan cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi güçlenerek çıkmış, cumhur ittifakı ülke bazında siyasi ve stratejik hedeflerine ulaşmıştır. Türk milleti iradesini göstermiş, kararını vermiş, konuyu kapatmıştır. Görüş ve kanaatimiz bu yöndedir. Buna hürmet etmek asıldır, önemlidir. Ancak 31 mart'tan hemen sonra iki boyutlu sıcak tartışma konusu tezahür etmiş, siyasi gündemin seyir ve istikametini doğrudan etkilemiştir. Bu tartışmaların birinci boyutunda istanbul seçimlerinin akıbeti bulunurken, diğerinde de cumhur ittifakı ile ilgili spekülasyonlar yer almıştır. 6 mayıs 2019 tarihinde ysk istanbul seçimleriyle ilgili haklı ve meşru itirazları görüşmüş, adaletli bir kararla milletimizin yüreğine su serpmiştir. İstanbul büyükşehir belediye seçimlerinde oluşan seçim sonucuna ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller nedeniyle 31 mart'ta yapılan seçimin iptaline ve 23 haziran'da yenilenmesine karar verilmiştir. Ysk oy çokluğuyla hakkın, halkın ve hukukun tercümanı olmuştur. İstanbul seçimleri üzerinde yapılan tartışmalara son verilmiştir. Ysk'nın söz konusu kararına tartışmasız saygı duyuyoruz. Herkesten aynı tavır ve tutarlılığı bekliyoruz. Ysk'nın vermiş olduğu kararı alenen karalamak, çarpıtmak, darbe olduğunu söylemek, kurul üyelerine çete üyesi, hukuk cinayeti işlediler gibi itham ve iftiralarda bulunmak kirli bir ağızdır, yanlı bir bakıştır, yanlış bir değerlendirmedir, sakat bir zihniyetin sızlanmasıdır” diye konuştu.



“cumhur ittifakı'na yönelik sistemli, planlı ve bir amaca matuf tezgah ve tuzaklarla ilgili söyleyeceklerim vardır” diyerek sözlerini sürdüren bahçeli, “31 mart'tan sonra cumhur ittifakı'nın bulanmasını, budanmasını, karışmasını, hatta korkmasını arzulayan münafık çevrelere adeta cesaret gelmiştir. Görünen odur ki zillet cephesine figüranlık yapanlar beklenen tepkilerini peş peşe vermişlerdir. Sanki saklandıkları deliklere çomak sokulmuş, sanki can havliyle dışarı fırlamışlar, ardından da fitne oklarını fırlatmaya başlamışlardır. Bunlar mayalarına ve mizaçlarına uygun olanı yapmışlardır. Aslında bu kimliksizlere çok görmüyoruz. İçtikleri süt neyse onun gereğini yapmışlardır.
Bunları çokta ciddiye almıyoruz ama böyle olunca da azıtıyorlar, şımarıyorlar, sırtı kaşınan keçiler gibi oraya buraya sürtünmeye, sağa sola bulaşmaya başlıyorlar. Bu nedenle zaman zaman bunların gevşeyen vidalarını sıkmak, bozulan ayarlarını yapmak, anladıkları dilden konuşmak mecburiyet halini alıyor. Ne yapalım biz de üstümüze düşen görevi seve seve yapıyoruz. Zannediyorsunuz ortada büyük bir sorun var da gizleniyor, üzeri örtülüyor. Zannederseniz cumhur ittifakı tutmamış, sandıkta istediği sonuca ulaşamamış, meğerse ne kadar da cumhur ittifakı nedeniyle kuyruk acısı çeken varmış, ne çok müptezelin karın ağrısı bulunuyormuş. Televizyonları açın, balık istifine dönen, peşin satanlar gibi koltuklarına kurulmuş zavallı uzman yorumcuları görürsünüz. Bunlar çoğunlukla kazı koz anlarlar, bal alacakları çiçeği bilirler ama kanatları olmadığından uçamazlar, şahinlik taslayıp sinek avına çıkarlar, zaman olur kedinin boynuna ciğer asıp yoruma başlarlar. Bilmeden çok şey söylerler ama boş söylerler, kem söylerler, yalan söylerler” ifadelerini kullandı.  


Editör: Ahmet Şen


 
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