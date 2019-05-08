Urfa’da Kovanını Terk Eden Bal Arıları Mahalleyi İstila Etti

Bal Üreticisi Esnafı Arılardan Kurtardı

Arılardan Kaçarak Sığınacak Yer Aradılar

- Bacada oğul yapan arılar, vatandaşlara korkulu anlar yaşattıArıların bal ve yavrulama sezonu olması nedeniyle Şanlıurfa’nın kırsal mahallerinde sahipleri tarafından yayılıma bırakılıyor. Yayılımı bırakılan arılar zaman zaman kovanını terk ederek daha sıcak bölgelerde oğul oluşturuyor. 25 bin civarında olduğu tahmin edilen bal arısı, Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki bir binanın çatısında bulunan bacada ve bahçedeki ağaçta oğul yaptı. Arılar, sabah saatlerinde iş yerlerini açan esnaf ve çevreden geçen vatandaşlara zaman zaman arılar zor anlar yaşattı. Vatandaşların arılardan kaçması ve sonrasında yaşanan güldüren anlar kameraya yansıdı.Esnaf, bal arılarının müşterileri ve kendilerini soktuğunu belirterek, belediye yetkililerinden yardım istedi. İddiaya göre, belediye yetkilileri konuyu başka bir kuruma aktardı. Kurumdan kuruma aktarmalar sonrası esnaf tanıdığı bal üreticisi Ahmet Demirkol’dan yardım istedi. Demirkol, ağaç üzerinde oğul oluşturan bal arılarını yanında getirdiği kovanlara koyarak götürdü.Esnaf Orhan Demirkol, sabah saatlerinde iş yerini açtıktan sonra arıların ağaçta oğul yaptığını fark ederek yetkililerden yardım istediğini söyledi. Demirkol, “Arıları fark ettiğimde burası okul bölgesi olduğu için çocuklara zarar vermemesi için yetkililerden yardım istedim. Belediyeyi aradım, belediye tarım ve hayvancılık il müdürlüğüne aktardı. Orası da yardımcı olamayacağını belirterek, itfaiye ekiplerini aramamı istedi. Sürekli böyle birbirine aktarmalar olunca acaba polisten mi yardım isteyeyim dedim. En son tanıdığımız bir bal üreticisini aradım. Gelip bize yardımcı oldu. Arıları alıp götürdü” dedi.Şanlıurfalı bal üreticisi Ahmet Demirkol ise arıların sıcaktan etkilenerek yer değiştirdiğini ifade etti. Demirkol, “Bu arılar sıcaktan etkilenmiş. Bu hayvanlar buldukları bu serin yerde de oğul yapmışlar. Bizi tanıyan dostlar bizi arayıp durumdan bahsettiler. Biz de bu hayvanlar telef olmasın, ölmesin diye alıp kendi arılarımızın arasına bırakacağız, çoğaltacağız” ifadelerini kulandı.Editör: Ahmet Şen