Afşin Hatipoğlu’ndan Ekrem İmamoğlu’na Destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK'nın seçimleri iptal etme kararının ardından yaptığı açıklamada, "Sanatçılar da konuşacak" sözleri üzerine sanatçılar sosyal medyada "#herşeyçokgüzelolacak" etiketiyle paylaşım yapmasının ardından birçok ünlüden destek geldi. İmamoğlu’na destek veren isimlerden biride Ülkü Ocakları eski başkanı olan Afşin Hatipoğlu’ndan geldiHatipoğlu, sosyal medya hesabından destek paylaşımlarında buluzndu.hatipoğlu,yaptığı paylaşımda su ifadeleri kullandı;"Sayın @ekrem_imamoglu eski bir Ülkü Ocakları Başkanı olarak her türlü ideolojik beklentilerden uzak, sadece adaleti gözeten bir avukat olarak, 23 Haziran seçimlerinde sizin yanınızda bir nefer olarak çalışmaya hazırım. #herseycokguzelolacak"dedi.Editör: Ahmet Şen