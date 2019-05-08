Mısıroğlu'nun Tabutuna Türk Bayrağı Sarılmasına Suç Duyurusu

Avukat Şule Nazlı Erol ve avukat Türker Tok, Atatürk düşmanlığıyla tanınan Kadir Mısıroğlu'nun tabutuna Türk bayrağı sarılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.Avukat Şule Nazlı Erol ve avukat Türker Tok, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili sözleri nedeniyle kamuoyunun tepkisini çeken Kadir Mısıroğlu'nun tabutuna Türk bayrağı sarılmasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Erol, suç duyurusuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mısıroğlunun tabutuna sarılan Türk Bayrağı nedeniyle yaptığımız suç duyurusunun dilekçesi aşağıdadır. İsteyen bu dilekçeyi örnek alarak suç duyurusunda bulunabilir. Biz Ankara'dan gönderdik" dedi.İşte o suç duyurusu...Editör: Ahmet Şen