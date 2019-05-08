Muhammet Safi “Her Şey Güzel Olacak” Yazan Ünlülerin İsmini Listelemiş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, YSK'nın seçimleri iptal etme kararının ardından yaptığı açıklamada, "Sanatçılar da konuşacak" sözleri üzerine sanatçılar sosyal medyada "#herşeyçokgüzelolacak" etiketiyle paylaşım yaptı.Cumhurbaşkanlığı Arşiv Daire Başkanı Muhammet Safi, Twitter’da “Her şey güzel olacak” yazan sanatçıları ve ünlülerin ismini kalemle tek tek yazıp liste halinde sosyal medya hesabından paylaşmış.İşte o paylaşımSafi, paylaşımının üzerine çok sayıda kullanıcı tarafından kendisine tepki gösterilmesi üzerine ise Twitter hesabını korumalı hale getirdi.Editör: Ahmet Şen