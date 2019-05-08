​İBB Başkanlığına vekalet edecek isim belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya Oldu

-İBB Başkanlığına vekalet edecek isim belli olduİçişleri Bakanlığı: "Yüksek Seçim Kurulu'nun 06/05/2019 tarih ve 284488 sayılı kararı kapsamında yeniden yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonucunda yeni belediye başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanun'un 46'ncı maddesi gereğince İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."Editör: Bahar Yüksel