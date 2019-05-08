​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından Ayrıldı

Toplantı 2 Buçuk Saat Sürdü

Toplantı Basına Kapalı Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldıktan sonra İstanbul'a gelerek AK Parti İstanbul İl Başkanlığına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, burada parti yöneticileri ve bazı bakanlarla bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen seçim toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da katıldı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlık binası önünde bir süre sohbet etti. Daha sonra Yıldırım ve Soylu da başkanlık binasından ayrılırken Yavuz ise AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile birlikte yeniden başkanlık binasına girdi. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.Editör: Bahar Yüksel