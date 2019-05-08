​Vatandaşlar, Şanlıurfa’da Yarım Bırakılan Yol Çalışmasına İsyan Etti

Cadde Akşam Trafiğinde Sıkışıyor

Vatandaşlar Yetkililerden Cevap Bekliyor

Maşuk Toki Sedat Sağır caddesinde bir süredir yapımına başlanan yol çalışmasının uzun süre yarıda bırakılması çevre halkını zor durumda bıraktı. Özellikle akşam trafiğinde yol çalışmasının yarım bırakılmasından dolayı sıkışan trafikten dert yakınan mahalle sakinleri yetkililerin duruma el atmasını talep etti.Sedat Sağır caddesinde yol stalabilize çalışmaları yapıldıktan sonra asfalt ve kaldırım işlerinin yapılmadığı ve yapımına henüz başlanılmadığını dile getiren vatandaşlar, özellikle akşam trafiğinde caddenin durumunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, yetkililerden yardım bekledi.Büyükşehir Belediyesine ait çalışma ile ilgili yetkili insanlara ulaşmak için yardım bekleyen çevre sakinleri, çalışmaların ne zaman başlayıp, ne zaman biteceği ile ilgili bilgi talep ediyor.Editör: Bahar Yüksel