​Şanlıurfa’ya Yine Ket Vuruldu! Seferler İptal

Şanluıurfa Seferlerine Yine Ket Vuruldu

Pegasus, Atlasglobal ve Onu Air, YSK’nin İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından yeni yapılacak seçimlere denk gelen uçuşlarla ilgili bilet değişikliği kararı alması ile beraber Şanlıurfa-İzmir seferlerinin iptal edilmesi birçok vatandaşı zor durumda bıraktı.2019 yılının Gbeklitepe Yılı ilan edilmesinden sonra kente çok sayıda yerli ve yabancı turistin rahatlıkla ulaşım sağlayabilmesi için uçak ve otobüs seferlerinin sefer sayılarını arttırması gerekirken, iptal edilen seferler kente ulaşım sağlamak isteyen insanları zor durumda bıraktı.Havayolu Şirketlerinden 23 Haziran Seçimleri ile ilgili uçuşların iptalinde kolaylık sağlamasını bildirmesinden sonra, Şanlıurfa’ya dikkat çeken vatandaşlar; “Şanlıurfa İzmir seferlerinizin iptali birçok vatandaşı zor durumda bıraktı. Bununla ilgili bir düzenleme de talep ediyoruz” yorumunda bulundu.Havayolu şirketlerinin bu konuda yapacağı çalışmalar birçok insan tarafından merakla bekleniyor.Editör: Bahar Yüksel