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Bu haber 08 Mayıs 2019 09:00:46 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfalı Çiftçiler Müjde! Türkiye'de İlk Defa Şanlıurfa'da, Saatte 300 Ton

Türkiye’de ilk defa Şanlıurfa’da sulama kanallarının üstü güneş enerjisiyle kapatıldı.

​Şanlıurfalı Çiftçiler Müjde! Türkiye'de İlk Defa Şanlıurfa'da, Saatte 300 Ton

TAGEM ve GAP BKİ Başkanlığı desteğiyle GAPTAEM tarafından geliştirilen sulama kanallarının üstünün güneş panelleri ile kapatılması projesinde kullanılan paneller özel tasarım olmakla beraber ilk defa Şanlıurfa’da faaliyete girmiştir.



Güneş Pilli Sulama Kanalı Pilot Projesi Şanlıurfalı çiftçilere birçok fayda sağlıyor. Paneller 100 metre derinlikte saatte 200-300 ton su çıkarabiliyor. Projenin sulama kanallarında faaliyet göstermesi ile beraber açık kanal suyunun buharlaşması azalacak, kurusu sistem 110 ve 90 kW’lık iki ayrı pompayla çalışıp, 500 dekar alanı yeraltından basınçlı sulama sistemiyle sulayabilecektir.







 

Güneş Pilli Sulama Kanalı Projesi Nedir?

TAGEM ve GAP BKİ Başkanlığı, kurulan güneş panalleri ile ilgili şu açıklamlarda bulundu;
TAGEM ve TÜBİTAK desteğiyle Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve Türk Patent Enstitüsünden patenti alınan bu makine Dünya’da ilktir. 
Kırsal alanlara en ucuz şekilde enerji aktarımı anlamında Dünya’da uygulamaya aktarılma potansiyeli yüksek olan bir projedir. Enstitümüz koruklu araştırma istasyonunda bulunan bu makine birçok özelliğe sahiptir. 
Bunların bazıları; 
 Mobil olma, 
 Güneşi iki eksende otomatik takip ederek gün boyu güneş ışığını dik ve dike yakın alması, 
 Panellerin olduğu platform tek düzlemde olduğu için panellerin üzerinde tüm gün gölge oluşmaması,
  Güneşi takibi esnasında hidrolik güç kullanılması, 
 Yan destek kolları, alt destek ayakları ile PV platform rüzgâr yüküne karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış olması,
  Bünyesinde hem doğru akım (DC) hem de alternatif akım (AC) mevcut olması, 
 Panel temizleme ünitesi olması,
  Sulama dışında diğer tarımsal işlemlerde jeneratör olarak kullanılabilmesi gibi özellikleri ile de ilk durumundadır. 

Bu makine standart sistemlere göre yukarda sayılan özelliklerinden dolayı güneş pillerini %40’a varan daha etkin kullanımı söz konusudur. Sulamaların yoğun yapıldığı yaz aylarında güneş enerjisiyle yaklaşık 14 saate kadar kesintisiz çalışabilmektedir. 

Güneşin doğuşundan batışına kadar olan sürede sulama imkânı olabilmektedir. Ayrıca makine bünyesine gece sulaması için akü ilavesi mümkün olabilmektedir. Patenti alınan “Mobil Güneş Pili Sulama Makinesi”, Yurt içi ve dışından talepleri mevcut olup uygulamaya aktarılması için girişimcileri beklemektedir



Editör: Bahar Yüksel
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