Yusuf Sabri Dişli'nin Acı Günü

Bu haber 08 Mayıs 2019 08:30:09 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'nın önemli isimlerinden Ortak Payda Dernek Başkanı Göbeklitepe Derneği Genel Sekreteri, Yazar Yusuf Sabri DİŞLİ’NİN ablası hakkın rahmetine kavuştu.(Yusuf Sabri Dİşli)Merhume Nahide DİŞLİ Merhum Şair Mustafa DİŞLİ’NİN kızı, Kazım TOPÇUOĞLU’NUN yeğeni, Mustafa DİŞLİ’NİN halası, Halil Birgül'ün baldızı, Mehmet Gündüz ve Mahmut Oruç'un halası kızı, Nahide DİŞLİ Hakkın Rahmetine Kavuşmuştur. Cenazesi 8 mayıs çarşamba günü öğle namazını müteakiben Topçu Meydanı Şehbenderiye camisinden alınarak Bediüzzaman aile mezarlığına defnedilecektir. Taziyesi Kaysı taziye evinde olacaktır. Kadın taziyesi merhumenin kendi evinde yapılacaktır.Urfa.com ekibi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.Editör Bahar Yüksel