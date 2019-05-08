​Şanlıurfa’da Otomobille Motosiklet Çarpıştı 1 Yaralı

Araba İle Motosiklet Burun Buruna Çarpıştı

Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

- Siverek'te otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralıEdinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı Üçgen Park yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Serdal V. idaresindeki 63 AZZ 718 plakalı otomobil karşı yönden gelen Ömer Lütfü İ.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğunu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Bahar Yüksel