Harran’da Gastronomi Merkezi Kuruldu

Şanlıurfa Mutfağı Dünyaya Sunulacak.

Önemli Bir İlk Gerçekleşiyor.

Yemekler Turistler İçin Pişecek.

Ünlü Şefler Harran’da.

‘’Yemek En İyi Şekilde İnsanlara Sunulacak’’

‘’Michelin Yıldızlı Aşçılar Harran’a Gelecek’’

‘’Bölgeye Önem Veriyoruz’’

‘’Dünyanın En İyi Şefleri Harran’a Gelecek’’

‘’İnsanlık Yerel Ve Doğala Dönüş Yaptı’’

‘’Şanlıurfa’da Alt Yapı Sorunu Var’’

‘’Bölgenin Kalkınmasına Katkı Sağlayacak’’

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde kurulan Gastronomi Merkezi, hem kadınlara istihdam alanı sağlayacak, hem de Şanlıurfa mutfağının dünyaya açılmasını sağlayacak. Dünyanın en ünlü şefleri Harran’a gelerek inovasyon merkezini ziyaret edip, yerel lezzetleri tadacaklar.Ünlü şefler Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde buluştu. Yukarı Mezopotamya’nın merkezi konumunda bulunan, ziraatin ilk yapıldığı ve dünyanın ilk üniversitesinin yer aldığı Harran ilçesi önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin tanınmış mutfak şefleri Harran’da buluştu.Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde Gastronomiye yönelik ilk kez bir adım atıldı. Harran Kaymakamlığı’nın öncülüğünde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve Birleşmiş Milletlerin Finansmanıyla gerçekleştirilen proje ile Mezopotamya Yemekleri, Harran’da kurulan Gastronomi Merkezi’nde dünyaya sunulacak.Konuk kubbeli kümbet evleri, tarihi Ulu Camisi, Şuayb Şehri, Harran Kalesi ve dünyanın ilk üniversitesinin kalıntılarının bulunduğu Harran ilçesi, Kaymakam Ömer Faruk Çelik’in girişimi, GAP İdaresi ve Birleşmiş Milletlerin desteğiyle önemli bir ilki gerçekleştirecek.Açılışa hazırlanan Harran Gastronomi Merkezi’nde Mezopotamya yemekleri dünyaya sunulacak. Yöresel yemekler Harranlı kadınlar tarafından Harran Gastronomi Merkezi’nde turistler için pişirilecek.Bu kapsamda Şanlıurfa’nın Harran ilçesine gelen Food İn Life Mehmet Ozan Topal, Mürver Restoran Mutfak Şefi Yılmaz Öztürk, BTA Cakes And Bakes Ürün Geliştirme Müdürü Ertan Korkmaz, Şef Fatih Tutak, Hürriyet Seyahat Yazarı Oğulcan Tatar, Gurukafa Blogger Burak Kan, Chef’s Table Culinary Academy Kurucu Şefi Serkan Bozkurt, Master Chef Türkiye-Şef Mehmet Yalçınkaya, MSM Gaziantep Başkanı Doğa Çitçi ve Hürriyet Yazarı Bahar Akıncı Harran Gastronomi Merkezi’ne tam not verdi. Harranlı kadınlar ve aşçı adaylarıyla buluşan ünlü şefler asırlık lezzetlerden tattı.Konuyla ilgili gazetecilere düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, projede ilk tohumun ekildiği yer Harran’da nihai tüketime kadar olan Gastronomi yolculuğunda yemeğin ve besinin en iyi şekilde araştırılarak insanlığın hizmetine sunulmasının amaçlandığını söyledi.Çelik, Kaymakamlık olarak dezavantajlı grupta olan kadınların yaptığı yemekleri dünyanın en önemli Michelin yıldızlı aşçıları tadacağını bilgisini de verdi. Göbeklitepe ile başlayan Turizm serüvenin de insanların daha iyi hizmet standartlarına kavuşturulmasının da amaçlandığını belirten Çelik ‘’Bununla birlikte bölgemizdeki var olan potansiyeli en iyi şekilde değerlendirip, dünya mutfağına kazandırarak Türkiye’ye katma değer sağlamayı amaçlıyoruz. Mutfaktaki çalışmalarımız tamamlandı. İlçemizde Gastronomi Merkezi kuruldu. Bununla ilgili önümüzdeki aşamalarda ise Gastronomi Araştırma Merkezi ve tohum bankası kurularak daha aktif bir şekilde, tüm kurumlarla iş birliği içerisinde, gastronomi yolculuğunu gelişen ve değişen süreçte uyarlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız’’ dedi.Türkiye ve yurt dışında 20 yıldır uluslararası etkinlikler yapan Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen ise ‘’Harran’da gastronomi konusunda eğitim atölyeleri düzenleyeceğiz. Bu bölgeye önem veriyoruz, çünkü burası yukarı Mezopotamya’’ dedi.GAP Bölgesinin bütün illerinin gastronomi anlamında büyük değerler taşıdığını da ifade eden Sözen ‘’Bu değerlerden hem Türkiye hem de uluslararası anlamda bütün dünyanın yararlanmasını istiyoruz. Öncelikle Gastrovey diye bir projemiz var. Geçen yıl Ege Bölgesi’nde yaptık. Bu yıl Gaziantep, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da yapacağız. Dünyanın en önemli Michelin şeflerini bu rotada gezdireceğiz. 5. Yılını düzenlediğimiz uluslararası Gastromasa konferansımız, dünyanın en iyi şeflerini Türkiye’ye getiriyor. Bu yıl da Şanlıurfa ve ilçelerine getireceğiz. 100’e yakın dünyanın uluslararası gastronomi yazarları Şanlıurfa’ya gelecek. Amacımız Şanlıurfa’nın yerel yemeklerini tanımaları ve kentin yemeklerinin ihracata kavuşması. Harran Kaymakamlığı ve Şanlıurfa Turizm A.Ş büyük destek veriyorlar teşekkür ediyoruz’’ dedi.Master Chef Türkiye-Şef Mehmet Yalçınkaya’da açıklamalarında önemli noktalara temas etti. En bereketli topraklarda olduklarını ve artık Harran’a ilgi gösterme zamanının geldiğinin altını çizen Şef Mehmet Yalçınkaya ‘’Buradaki mozaik yapı bizi inanılmaz heyecanlandırıyor. Dünyanın en iyi seçilen restoranları yerel ve doğal ürünlerle hayatlarına devam edebiliyorlar. İnsanlık bence yerel ve doğala dönüş yaptı. Buna en uygun yer de Şanlıurfa’dır. Buradan yetkililere sesleniyorum; Burası bir gastronomi vadisi ya da güzergahı olabilir. Bunu kaçırmamamız lazım. Buna benzer etkinliklerle burayı dünyaya duyurup, buradaki ürünleri ihracat etmemiz gerekiyor. Zaten temel amaçta bu’’ dedi.Şanlıurfa’da mutfak konusunda bir alt yapı sorununun olduğuna da dikkat çeken Yalçınkaya ‘’Yerel mutfağı temsil eden restoranlar var fakat bunu üst kaliteye taşıyabilecek restoranlara da ihtiyaç var. Yerel yöneticilerin, halkın, meslektaşlarımızın buna inanması lazım. Tüm bu unsurlar birleşirse dünya da akım yaratacak ürünler çıkarabiliriz. Az önce burada sade yağ yapıldı. Bu çok eski bir teknik. Bizim buradaki hanımlardan öğreneceğimiz şeyler var. Bizim ise burada bulunan hanımlara ürünleri doğru kullanma adına ve yenilikler sağlamak adına faydamız olacak. Ortaya iyi şeylerin çıkacağını inanıyorum. Bu eğitim merkezinin diğer bir yönü, biz şefler olarak uluslararası çaptaki ürün kalibrasyonlarını kendilerine söyleyeceğiz. Onların ona göre hazırlık yapıp dünya pazarına çıkmasını sağlayacağız’’ dedi.Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş Genel Müdürü Mehmet Uncu ise Şanlıurfa’nın en önemli zenginliklerinden birisinin gastronomi olduğunu, kentin gastronomisinin tarla ve tohumdan başladığını, Şanlıurfa’yı yukarı mezopotamyanın tam kalbinde duran bir kent olarak görülmesi gerektiğini bildirdi. Uncu ‘’Hatay’dan Diyarbakır’a hatta Elazığ’a devam eden bereketli hilalin gastronomi rotasının tam ortasında Şanlıurfa yer alıyor. Şanlıurfa’da gastronominin gelişmesi sadece Şanlıurfa ve Harran’ın değil bölgenin de kalkınmasına katkı sağlayacak. Kurulan gastronomi merkezi tohum ve tabak arasındaki köprüyü kuracak’’ dedi.Editör: Ahmet Şen