Havayolu Şirketlerinden 23 Haziran Seçimleri ile ilgili Flaş Açıklama!

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri'nin iptali ve yenilenmesi kararı sonrasında havacılık sektörünün önde gelen firmaları birer birer yolculara kolaylık sağlayacaklarını duyurmaya devam ediyor. Onur Air ve Atlas Global de konuyla ilgili sosyal medya hesapları üzerinden bir bilgilendirme mesajı paylaştı.Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) iptali ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 23 Haziran'da tekrarlanacak seçimler için havayolu şirketleri bilet değişikliğini ücretsiz gerçekleştiriyor. Sabah Pegasus'un açıklamasının ardından Onur Air ve AtlasGlobal de biletlerini değiştirecek yolcular için bu değişikliğin ücretsiz yapılacağını açıkladı.aldı.İşte o açıklamalar...Editör: Ahmet Şen