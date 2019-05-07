Abdullah Gül, İstanbul Seçimlerinin İptaline İlişkin Açıklama Yaptı

367 Kararı

YSK’nın İstanbul’da yerel seçimin tekrarlanması kararına tepki gösteren Abdullah Gül, “Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız “367 Kararı” karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız.” dedi.AK Parti, 2007 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül’ü aday gösterdi. TBMM’de, 27 Nisan 2007 günü yapılan seçimin ilk turunda 357 kabul oyu çıkmasına karşın 367 sayısına ulaşılamadığı için, seçim ikinci tura kaldı.Editör: Ahmet Şen