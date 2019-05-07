Ali İhsan Yavuz, Güvenlikli Seçimleri Yapma Şansını Yakaladık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararını değerlendiren Yavuz, “YSK bu kararı almasaydı gelecek süreçte doğru düzgün, güvenlikli bir seçim yürütmek zor olacaktı.Kanun tamamen dümdüz olmuş ve o kanunun yerine kanun ihdas etmişler. Raydan çıkmış bir şey vardı ve YSK'nın kararıyla tekrar raya alındı. Çok güvenlikli seçimleri yapma şansını yakaladık” ifadelerini kullandı.Editör: Ahmet Şen