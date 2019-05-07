Binali Yıldırım Tekrar Aday Olacak Mı?

YSK’nin İstanbul’da seçiminin yenilenmesine karar vermesinin ardından gözler adayın değişip değişmeyeceğine çevrildi. AKP kulislerinde Binali Yıldırım ile yola devam edileceği belirtiliyor. Erdoğan, YSK’nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar vermesinin hemen ardından partisinin MYK’sini olağanüstü topladı. Toplantıda istanbul seçimleri için yaklaşık 1.5 aylık süreçte neler yapılacağı, nasıl bir seçim stratejisi uygulanacağı masaya yatırıldı. 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar İstanbul ile ilgili tartışmalar sürerken seçimin yenilenmesi durumunda Binali Yıldırımın aday olup olmayacağına yönelik farklı değerlendirme ve yorumlar yapılmıştı. Yıldırım’ın itiraz süreçlerinden rahatsız olduğu kulislerde dile getirilmişti. Hatta seçimin yenilenmesi durumunda Yıldırım’ın yeniden aday olmak istemediği ileri sürülmüştü.Ancak seçimlerin yenilenmesi gibi hallerde adayın istifa etmesi durumunda bağlı olduğu siyasi partinin yerine yeni bir isim bildirebiliyor. AKP’nin adayı değiştirebilmesi için Yıldırım’in istifası gerekiyor. Parti kulislerinde Yıldırım ile yola devam edileceği, aday değiştirmenin bu aşamadan sonra sıkıntı yaratacağı belirtiliyor.Editör:Ahmet Şen