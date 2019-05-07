Cem Yılmaz'dan İstanbul Seçimlerinin İptaline Tepki Bunun Memleketimiz Haketmiyor

YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararının ardından Cem Yılmaz Twitter hesabından tepki çeken açıklamalarda bulundu..Ünlü komedyen Cem Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Seçimleriniz iptal edilmiştir...Peki ! Biraz daha izahat istiyor ama yok. Çok üzücü bir durum...Bunu memleketimiz haketmiyor...Bir daha oy kullanmak çok büyük bir zahmet olmayacak,gidip vazifemizi yapacağız.Akıl almaz ama gercek...Acı bir gercek" ifadesini kullandı.Editör: Ahmet Şen