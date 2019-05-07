​Silahı Temizlerken Kendini Vurdu

Silahını Temizlerken Kazara Ateş Aldı

Komşular Silah Sesini Duyuca Ekiplere Haber Verdi

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi 1204. sokakta bulunan bir sitede meydana geldi.Edinilen bilgilere göre binanın 4'üncü katında oturan 34 yaşındaki C.Y., iddiaya göre temizlediği silahın kazara ateş alması sonucu karnından yaralandı.Silah sesini duyan komşular polis ve 112 sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri karnından vurulan yaralıyı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Editör: Ahmet Şen