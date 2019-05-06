Öğrenci Servisi İle Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Uzunmustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 833 Sokak'ta bulanan kavşakta Ö.Y.’nin kullandığı 81 AS 682 plakalı otomobil ile H.T.’nin kullandığı 81 EP 002 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi duramayarak bir apartmanının bahçesine girdi.7 Öğrenci Çevredekiler Tarafından ÇıkarıldıKazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Ö.Y. ile eşi D.Y. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yandan apartman bahçesine giren ve içerisindeki 7 öğrencinin bulunduğu okul servisindeki öğrenciler etrafta bulunan vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Editör: Ahmet Şen