İstanbul Seçim Sonuçları İptal Edildi

YSK'NIN İSTANBUL KARARI

Türkiye 2019 yerel seçimlerinin ardından AK Parti tarafından yapılan, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin tam kanunsuzluk nedeni ile seçimlerin iptaline ilişkin başvuru gündemi ile YSK öğle saatlerinde toplandı. AKP ve MHP'nin itirazlarını değerlendiren YSK kararını verdi. AKP'nin YSK temsilcisi İstanbul'da seçimlerin yenileneceğini açıkladı. İptal kararının YSK Başkanı Sadi Güven'in de ret oyuna rağmen 7'ye karşı 4 oyla alındığı belirtildi. Seçimlerin 23 Haziran'da yapılacağı ifade edildi.YSK üyeleri, AK Parti'nin itirazını 4'e ret oyuna karşı 7 oyla kabul etti. YSK'nın kararını AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel de sosyal medya hesabından duyurdu. AK Partili Özel, "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun..." dedi.Editör: Ahmet Şen