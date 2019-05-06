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Bu haber 06 Mayıs 2019 21:30:07 Tarihinde eklenmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Milletimiz, Şehit Yakınlarını ‘Teröristler’ Olarak Yaftalayan, Hele Hele Bölücü Terör Örgütü Mensupları İle Bir Tutanları Asla Unutmayacaktır

Bu ülkede milletimiz bize İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından başbakanlığa, cumhurbaşkanlığına kadar her görevi, her makamı layık gördü. Bizim şu saatten sonra kendi nefsimiz, kendi siyasi çıkarlarımız için herhangi bir yanlış yola tevessül etmemiz mümkün değildir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan,Milletimiz, Şehit Yakınlarını ‘Teröristler’ Olarak Yaftalayan, Hele Hele Bölücü Terör Örgütü Mensupları İle Bir Tutanları Asla Unutmayacaktır

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası tevcih töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Verilecek madalya ve beratların manevi birer hatıra olduğunu söyleyen Erdoğan, “Devlet olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Tazminattan maaşa, kamuda işe yerleştirmeye kadar şehit yakınlarımıza ve gazilerimize tanınan pek çok hak bulunuyor. Şehitlerimizin geride kalanlarına ve gazilerimize sahip çıkacak imkanlara sahibiz. Bu kardeşlerimize gösterilebilecek en büyük saygı cenaze törenlerinden başlayarak hayatlarının her aşamasında onlara gereken hürmeti göstermek olacaktır. Milletimiz, şehit yakınlarını ‘teröristler’ olarak yaftalayan, hele hele bölücü terör örgütü mensupları ile bir tutanları asla unutmayacaktır” diye konuştu.

“Bu ülkede şehadeti göze almış 82 milyon vatandaşımız olduğu müddetçe hiçbir alçak topraklarımızı kirletemeyecektir. Rabbimizin vaat ettiği günlere kavuşana kadar son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz” açıklamasında bulunan Erdoğan, Türk milletinin dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği olan bir millet olduğunu belirtti. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusunu yineleyen Erdoğan, “Eğer biz mücadeleyi bırakırsak milletimizin tek bir ferdine bile özgürlüğü, bu vatan toprağında yaşamayı da çok göreceklerin olduğunu biliniz. Vatana, ezana, bayrağa sahip çıkmak için verilen mücadele başkadır, siyasi hevesler için, nefisler ve çıkarlar için verilen mücadele bambaşkadır. Bu ülkede milletimiz bize İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından başbakanlığa, cumhurbaşkanlığına kadar her görevi, her makamı layık gördü. Bizim şu saatten sonra kendi nefsimiz, kendi siyasi çıkarlarımız için herhangi bir yanlış yola tevessül etmemiz mümkün değildir. 40 yılı aşkın zamandır siyasette, çeyrek asırdır milletin hizmetinde, 11 yıl başbakanlık, 5 yıl cumhurbaşkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak bizim tek derdimiz ülkemizdir, milletimizdir, 82 milyonun geleceğidir. Tek amacımız Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırarak, evlatlarımıza 2053 ve 2071 vizyonları için güçlü bir ülke bırakmaktır” şeklinde konuştu.


Törende 50’ye şehit yakını ve gazinin beratı verilirken, diğer şehirlerde ikamet eden şehit yakını ve gazilere Devlet Övünç Madalyaları ve beratları da bulundukları şehirlerde verilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katıldığı tören sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları ve gazilerle iftar yapacak.


Editör: Ahmet Şen

 
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