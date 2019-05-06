Öğrenciler Göbeklitepe’yi Gezdi

Şanlıurfa Ahmet Yesevi İlkokulu tarafından gerçekleştirilen gezi etkinliği kapsamında 260 öğrenci tarihi alanları yakından görme şansı buldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ulaşım desteği sağladığı etkinlikte, öğrenciler ilk defa Göbeklitepe'yi görmenin sevincini yaşadı. Geziye katılan Yesevi İlkokul Müdür Yardımcısı Yusuf Demirkol ve öğretmenlerinden ören yeri hakkında bilgi alan öğrenciler, özellikle taşların üzerindeki hayvan figürlerini yakından inceledi.Okulun Müdürü Hadi Bedir, yaptığı açıklamada, tarihin bilinmeden geleceğin inşa edilemeyeceğini, bu amaçla tarihi alanlara geziler düzenlediklerini belirti. Bedir, ayrıca desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e de teşekkür etti.Editör: Ahmet Şen