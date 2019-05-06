Tarihi Ev Turizme Kazandırılacak

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, hafta sonu mesaisinde beraberinde belediye başkan yardımcıları ve birim amirleriyle birlikte Kendirci Mahallesinde temaslarda bulundu. Başkan Kuş burada gördüğü tarihi bir evi yerinde inceledi. Bölge sakinlerinden tarihi ev ile ilgili bilgiler alıp evin onarılarak turizme kazandırılması talimatını verdi.Daha sonra beraberindekilerle birlikte mahalle gezisine devam eden Başkan Kuş, 31 Mart yerel seçimlerinden önceki mahalle gezileri esnasında bisiklet sözü verdiği çocuğun bisikletini alarak sözünü yerine getirdi.Editör:Ahmet Şen