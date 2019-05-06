Ramazan Ayıyla Birlikte Patates Ve Soğan Fiyatlarında Düşüş

Havaların Isınmasıyla Daha Düşecek

Esnaflar fiyatların düşmesini hava sıcaklıklarını bağlayıp ilerleyen günlerde daha da düşeceğini söylerken vatandaşlar ise 4 TL’den satılan patatesin fiyatının hala yüksek olduğunu belirtti.Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bulunan Kaleiçi pazarında Ramazan hareketliliği yaşanıyor. İftar ve sahur sofralarını doldurmak ve renklendirmek isteyen Denizlililer pazarın yolunu tutuyor. Pazarda bazı ürünlerin fiyatlarındaki düşüş göze çarparken bazılarının fiyatında ise geçtiğimiz haftalara göre önemli bir değişiklik bulunmuyor. Pazarda özellikle geçtiğimiz aylarda fiyatı tavan yapan ve geçen hafta 7 TL’den satılan patates şuan 4 TL’den alıcısını bekliyor. Pazarda dikkat çeken bir diğer ürün soğan ise 2,5 TL’den satışa sunuluyor.Ramazan ayının gelmesiyle fiyatlarda düşüş yaşandığını belirten Esnaf Mehmet Kara, “Soğan 2 buçuğa düştü, patatesler normal ama soğan daha düşecek. Ramazan bereketli geldi” dedi.Yaz aylarının gelmesiyle patates ve soğan fiyatlarındaki düşüşün normal olduğunu dile getiren esnaf Ramazan Özten, “Havalar sıcaklaştıkça toprak ısınır, toprakta mal kalmaması için fiyatların düşmesi normaldir. Fiyatlar şuanda normal, patates kalitesine göre 3-4 ya da 4-5 TL arası ama bunun bir haftaya kadar düşeceğine eminim. Havalar ısındıkça fiyatlar düşer. Geçen hafta 2,5-3 TL olan soğan bu hafta 3-4 TL arasında” diye konuştu.Melahat Çalış isimli vatandaş ise, fiyatların geçtiğimi haftalara göre düştüğünü ancak daha da düşmesini beklediklerini kaydetti.Editör: Ahmet Şen