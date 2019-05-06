Peygamberler Şehrinde İlk Teravih Namazı Kılındı

Teravih namazı için Balıklıgöl yerleşkesine gelen yüzlerce vatandaş, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilerde abdest aldı, ezanın okunmasıyla ilk teravih namazını kıldı. Vatandaşlar ilk teravih namazına ailece geldi. Anne ve baba teravih namazı kılarken çocuklarda avluda zaman geçirdi.Dergahta İlk teravih namazını kılan Mehmet Hanifi Karakaş “Ramazan ayı milletimize hayırlı olsun ilk teravih namazımızı kıldık ramazan ayı biliyorsunuz ki rahmet ayı, bereket ayı bunu iyi değerlendirmek lazım” dedi.Ramazan ayının geçen yıla göre bu yıl daha serin geçeceğini belirten Mahmut Taşkala ise “ilk teravih namazını kıldık bu yıl maşallah çok serin inşallah bereketli olur” şeklinde konuştu.Editör: Ahmet Şen