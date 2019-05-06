Saba Tümer THY Uçağından Paylaştı, Yine Rezalet Yaşanıyor

Sunucu Saba Tümer, Türk Hava Yolları uçağından bir video paylaşarak, "Yine rezalet yaşanıyor. Torpilli bir yolcu için yaşlı bir kadını zorla uçaktan indirdiler" ifadelerini kullandı.Torpilli bir yolcu için yaşlı bir kadını zorla uçaktan indirdiler söyleyen sunucu Saba Tümer, paylaşımında, "Yine rezalet yaşanıyor @TK_TR torpilli bir yolcu için yaşlı bir kadını zorla uçaktan indirdiler. 150 kisi 50 derece uçağın içinde bekletiliyor rezalet rezalet rezaletttt! Olacak şey değil!!!!" dedi.İşte o paylaşım...Editör: Ahmet Şen