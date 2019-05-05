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Bu haber 05 Mayıs 2019 23:30:02 Tarihinde eklenmiştir.

Siverek'te 50 Milyon TL'lik Eğitim Kompleksi Törenle Açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapımı tamamlanan 50 milyon TL'lik eğitim kompleksi törenle açıldı.

Siverek'te 50 Milyon TL'lik Eğitim Kompleksi Törenle Açıldı

AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in girişimleri sonucu yapımına başlanan 144 derslikte 3 bin 600 öğrencinin eğitim öğretim göreceği, 600 öğrencilik pansiyonu bulunan eğitim kompleksi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın katılımıyla törenle açıldı.

İstiklal Marşı ile başlanan törende konuşma yapan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, "Bugün Siverek ilçemizde eğitim alanında fiziki alanını iyileştirmemizin sonunda büyük bir atılım gerçekleştiriyoruz. 100 dönümlük bir arazi üzerinde 144 dersliği bulunan beş okulumuz, 2 adet atölyesi ve toplamda 600 yatak kapasiteli pansiyonları bulunan eğitim kompleksimiz örnek bir okul projesidir. Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

 

Vatanımıza Milletimize Yaraşır Bireyler Yetişecektir

Aileden sonra en önemli basamağın okul olduğuna dikkat çeken Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, "Okul bireyi hayata hazırlamada, çağdaşlaşma yolunda başarıya ulaştırmanın yoludur. Gençleri geleceğe ve gelecek hedeflere oluşturmanın yolu eğitimdir. Temel hedefi sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, sorgulayan ve yorumlayan bireyler yetiştirmek olan eğitim sayesinde vatanımıza milletimize yaraşır bireyler yetişecektir" şeklinde konuştu.

50 milyon TL'lik yatırımın açılışını gerçekleştireceklerini belirten Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, "Geçmişe baktığımızda Siverek'teki, bölgede ki eğitim yatırımlarına baktığımızda şu yatırım karşısında sevinmemek, gururlanmamak bir Siverekli olarak mümkün değil ve en güzel tarafı da burada tarihimizin önemli simalarının okullara isimlerinin verilmesidir. Burada Selahaddin Eyyubi var, Mevlana var ve Sultan Alparslan, işte bunlar bizim için o kadar önemli şahsiyetler ki, gençlerimizin burada feyiz alacağı en önemli anahtar noktaları bunlar. Türk olsun, Kürt olsun hiç bir şekilde fark etmeden bilginin, ahlakın, erdemin ve faziletin peşinden koşan bir nesil uğruna bizler hepimiz bir vazife icra ediyoruz. İnşallah gençlerde gelecekte bizim burada icra ettiğimiz vazifeleri onlar devr alacak ve bizim yaptığımız bu görevleri onlar devam ettirecek" ifadelerini kulandı.



 
 

Eğitim Kompleksi Eğitim Öğretime Açıldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bugün çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, “Çünkü ilimizin en büyük ilçelerinden birinde yine ilimizin en büyük eğitim kampüslerinden birini açıyoruz. İstikbalimiz olan çocuklarımız burada eğitim ve öğretim görecek, vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirilecektir. İlçemize hayırlar getirmesini, çocuklarımızın yetişmesinde katkı sunmasını hem ahlaken hem ilmen iyi bir donanıma sahip bir gençliğin yetişmesi suretiyle Siverek'imize, Şanlıurfa'mıza ve ülkemize hizmet edecek şekilde geleceğe hazırlanmasında vesile olmasına Cenabı Allah'tan diliyorum" diye konuştu.
Yapılan konuşmalar sonrasında açılış kurdelesi kesilerek Eğitim kompleksi eğitim öğretime açıldı. Sınıflarda eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Vali Abdullah Erin ve beraberindekiler, bir süre öğrencilerle sohbet ettikten sonra, öğrencilerle birlikte öğle yemeği yenildi. Öğrencilerle birlikte yenilen yemek sonrası program son buldu.



Editör: Ahmet Şen

 
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