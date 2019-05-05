Medyum Keto Hayatını Kaybetti

Medyum Keto'nun ölüm haberini ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.Keto’nun huzurevinde vefat ettiğini ve 3 kez beyin ameliyatı olduğunu açıklayan Akay şunları söyledi:' olarak tanınıyordu. Asıl adı Hacı Aydoğan olan ve Türkiye’de medyumların ekranlarda olduğu dönemlerde en ünlülerinden olan Keto’yu kaybettik.Bir canlı yayında Medyum Memiş'ten tokat yiyerek gündeme gelmiş ve daha sonra ekranlardan uzaklaşmıştı ve şarkıcılık bile yapmıştı.Biri 6 ay önce olmak üzere 3 kez beyin ameliyatı olan Keto, huzurevinde hayatını kaybetti. Kendisiyle bir seyahatte tanışmış ve sohbet etme fırsatı yakalamıştım. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.Medyum KetoKimdir?90’lı yıllara damga vuran Medyum Keto, Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde bulunan Zergil Köyü’nde doğdu. Gerçek ismi Hacı Aydoğan olan Medyum Keto, uzun bir dönem Almanya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye yerleşti.Özellikle 1990’lı yıllarda sanat camiasından ve iş dünyasından ünlü isimlerin dikkatini çekmiş ve bazı siyasetçilerin danışmanı olarak da medyumluk yaptı. Medyum Keto, bir canlı yayında Medyum Memiş’le yaşadığı sert tartışmayla gündeme gelmiş ve daha sonra ekranlardan uzaklaşmıştı ve şarkıcılık bile yapmıştı.Editör: Ahmet Şen