Bakanı Soylu, Off Road Aracı Kullandı

İçişleri Bakanlığı himayesinde, Hakkari Valiliği, Kaymakamlık, Belediye ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle düzenlenen "2. Çukurca Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali"ne katılan Bakanı Soylu, Zap Suyu'nda kano ve rafting yapan sporcuları izledikten sonra, geçen yıl Çukurca'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Bülent Alp'in adının verildiği paintbol sahasını, şehidin annesi Müşerref Alp, ablası Çiğdem Alp, yakınları ve beraberindekilerle açtı.Bakan Soylu, festival kapsamında düzenlenen Türkiye Paintball Şampiyonası 1. Ayağı'nın açılış atışını yaparak, ilk müsabakayı izledi. Soylu, son olarak, ilçe merkezinde düzenlenen off road gösterilerini de izledi. Off road yarışlarının startını veren Bakan Soylu, daha off road aracı kullandı.Editör: Ahmet Şen