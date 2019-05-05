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Bu haber 05 Mayıs 2019 22:00:58 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı Vatandaş Engelli Oğlu için Yardım Bekliyor

Şanlıurfa’da yaşayan Mükail Akat engelli oğlu için yetkililerden yardım istedi

Urfalı Vatandaş Engelli Oğlu için Yardım Bekliyor

Urfa’da yaşayan çaresiz baba sesini hiçbir yetkiliye ulaştıramayınca yaptığı kendi imkânları ve çabasıyla Engeli oğlu için yürüteç yaptı.

Urfalı vatandaş Engelli oğlu için daha önce sosyal medya hesabından Urfalı yetkilere seslenerek yardım çağrısında bulunmuştu. Fakat hiçbir yetkiliye sesini duyuramayan çaresiz baba daha sonra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek” Sayın cumhurbaşkanım Urfa’da hiçbir yetkiliye ulaşamıyorum engelli çocuğumla çok zor durumdayım Allah rızası için yardım edin” dedi fakat sesini yine duyuramayınca En son çareyi Haluk Levent’te yazmakta buldu. çaresiz baba yaptığı paylaşımda;


@haluk_levent haluk ABİ engelli çocuğumla bu ramazan ayında perişan olduk lütfen yardım et be ABİ yüzünü güldür çocuklarımın 05433634417 ŞANLI URFA “ ifadesini kullandı.


Editör: Ahmet Şen






 


 
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