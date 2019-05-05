Urfa’da Hasta Yakınlarına Sahurda Çorba İkramı Yapılacak

Eyyübiye Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan ayının dolu dolu geçmesi için çeşitli etkinlikler yaparken, özellikle sahurda vatandaşların ihtiyacını gidermek için Eyyübiye 800 Yataklı Devlet Hastanesinin bahçesinde sahurda çorba ikramı da yapacak. Sosyal Belediyecilik faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi, isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir işadamı ile birlikte Eyyübiye 800 Yataklı Devlet Hastanesinin bahçesinde vatandaşlara sahurda sıcak çorba ikramında bulunacak. Yine bir ilki gerçekleştiren Eyyübiye Belediyesi ramazan etkinliklerini kırsala da taşıyarak, kırsalda yaşayan vatandaşların etkinliklerden faydalanmasını da sağlayacak. Hem çorba ikramı hem de etkinliklerin kırsal mahallelere taşınmasıyla ilgili açıklama yapan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş,“ 11 ayın sultanı ile bizim bu yılda buluşturan rabbime şükürler olsun. Eyyübiye’de ramazan etkinlikleri ile vatandaşlarımıza sosyal belediyecilik faaliyetlerini yansıtacağız. Bu geceden itibaren de ilçe sınırlarımız içinde olan 800 yataklı Devlet Hastanesinde hasta ve hasta yakınlarının çorba ikramından faydalanması için bir organizasyon düzenledik. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir işadamımızla birlikte organize ettik. Kendilerine de şükranlarımı iletiyorum. Cumhurbaşkanımızın ramazan ayı münasebetiyle bizlere olan bir talimatı var. Gönül belediyeciliğini icra edeceğiz. Ramazan ayında birçok bölgemizde etkinlikler düzenleyeceğiz. Daha önce sadece merkez mahallelerimizde etkinlikler yapılıyordu. Ama biz bir ilk olarak bu dönemde kırsal mahallelerimizi de bu etkinliklerden faydalandıracağız. İlk etapta Yardımcı ve Payamlı bölgelerinde de etkinliklerimiz olacak. Ben bir kez daha hayırlı ramazanlar diliyorum. “ dedi.Editör: Ahmet Şen