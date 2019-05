Beyazgül Tüm Şanlıurfalıları Sanat Sokağını Davet Etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Dolayısıyla Yapılan Resim Sergisinin Açılışı Yapıldı

Faaliyete geçtiğinden bu yana bağlama, keman, resim, çocuk korosu, tiyatro, fotoğrafçılık, kaligrafi, gitar, ney, mozaik, ahşap oyma ve gümüş işleme gibi 7'den 70'e tüm sanatseverlere yönelik kurslar düzenleyen büyükşehir belediyesi, Şanlıurfalılara sanatı aşılıyor. Atölyeleri gezerek kursiyer ile bir araya gelen Beyazgül, Sanata ve Sanatçıya her alanda destek vereceklerini belirtti. Sokakta açıklama yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Büyükşehir Belediyemizin Sanat Sokağını geziyoruz. Sanat Sokağında Ebru, Hat, Resim, Oymacılık, Sanat, Şarkılar ve geleneğimiz var. Sanat Sokağında her güzel sanat var ama tek bir şey yok oda stres. Bütün hemşerilerimizin burayı gezmesini umut ediyorum. Yeteneklerine göre çocuklarımız çalışmalar yapıyorlar, biz geleceğin sanatçılarının bu sokaktan çıkacağını ümit ediyoruz. Şanlıurfa’nın sanatçı bakımından zengin olduğunu buraya geldiğimizde görüyoruz. İnşallah bu tür çalışmalarımız gelişerek devam edecek” dedi.AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İl Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte Sanat Sokağını gezdik. Burada gençlerimizin çok güzel eserler icra ettiğini gördük, el sanatları ile ilgili projeler var. Bunları görmek bizleri mutlu etti. Yaz dönemi geliyor ve bütün vatandaşlarımız çocuklarını bu güzel merkeze yönlendirebilirler. Resimden tutun ahşap oymacılığına kadar her türlü sanat icra edilmekte. Büyükşehir Belediye Başkanımızı bu hizmetinden dolayı tebrik ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı bu sanat sokağına gelip gezmelerini tavsiye ediyorum” diye konuştuÖte yandan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yapılan resim sergisinin açılışı yapıldı.Beyazgül’e, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti İl Yönetim Kurulu ve Büyükşehir Belediyesi Bürokratları eşlik etti.Editör: Ahmet Şen