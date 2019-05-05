Hayvan Hakları Savunucusu Dolandırıcı Çıktı

Elazığ’da 5 yıldır hayvan hakları için mücadele eden Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Bölümü öğrencisi, ‘Barınak Meleği’ adlı Instagram hesabıyla tanınan senelerdir İnstagram hesabından hayvanlara ve bazı fakir insanlara yardım ettiğini iddia ederek yasa dışı para toplamakta ve bunları söylediği gibi kişilere ve hayvanlara harcamamaktadır. Kendisi barinak_melegi adlı hesabından aylarca kısırlaştırma için yurtdışından hekim getirdim diyerek para toplamıştır.Kısırlaştıkları yer Elâzığ hayvan barınağıdır. Ve kısırlaştırmaları Fırat Üniversitesi hekimleri ücretsiz yapmışlardır. İnsanlara 6 ayrı hesap bilgisi bulunmakta olup Bu işi çok iyi şekilde ticarete dökmüştür@sinemums adlı kullanıcı bu olayı fark edip @barinakmelegi adlı kullanıcıya dava açmıştır sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarla her şeyi kanıtlamış ve vatandaşları bu tuzağa düşmemesi için uyarmıştır.İşte o paylaşımlar;Editör: Ahmet Şen