Halfeti Belediyesinden Açıklama

Halfeti Belediyesi, Ajans Urfa haber sitenin belediyenin bakım ve onarım sırasında, Çekilmiş olan fotoğraf ve videoları haber niteliği taşımamasına rağmen Çarpıtılarak medyaya yayması ve yapılan uyarılara rağmen haberin kaldırılmamasından dolayı eleştiri aldı.Urfa haber ajansı yaptığı haberde; Bir kısmı sular altında kalan tarihi yapıların yanı başına atılanler ve atıklar doğayı kirletirken, Halfeti Belediyesinin bu noktada herhangi bir çalışma yapmaması sonucunda ortaya çıkan tablo, çirkin görüntülere de neden oldu. Duruma isyan eden vatandaşlar, sosyal medya üzerinden bu görüntüleri paylaşırken, ilçe belediyesinin bu konuda çalışma yapmaması da tepki topladı. İfadelerini kullanmıştı.Halfeti Belediyesi üstteki haberle alakalı şu açıklamaları yaptı;"Değerli vatandaşlarımız Hepimizin bildiği üzere ilçemiz de bulunan Su üzerindeki yüzer restoranlarımız turizm alanına büyük katkılar sağlamaktadır.Su üstündeki Restorant işletmelerinden bir tanesinin 10 gün önce yapmış olduğu BAKIM VE ONARIM sırasında, Çekilmiş olan fotoğraf ve videolar Çarpıtılarak haber niteliği taşımamasına rağmen, Çöp ve atık olarak Vatandaşlarımıza servis edilmiştir Bu görüntülerin tadilat sırasında çekildiği Açık ve net bir şekilde görülmektedir.Bahse konu olan Mıntıka sahasının Şanlıurfa büyükşehir belediyesinin Hizmet sınırlarında olmasına rağmen; Belediyemizin Temizlik hizmet ekibi Tadilatın bitişinden hemen sonra gereken çalışmaları yapmış olup kıyı kesimimizin Doğal görünümüne tekrar kavuşmasını sağlamıştır.Hakkımızda yapılmış olan haber Şehrimizin 2019 göbekli tepe yılında, Habercilik anlayışıyla bağdaşmadığını dile getirmek isteriz. Bahse konu olan basın danışmanımızın; Haberi kaldırılmasıyla ilgili talebi bulunmamış Olup; yanlış yapılan haberin düzeltilmesi için yapmış olduğu talep, Uygun olmayan bir dil ile red edilince Karşılıklı atışmalar yaşanmış olup İlgili çalışanımız hakkında gerekli uyarı ve işlemler yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız. dediEditör: Ahmet Şen