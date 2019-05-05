Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Bu haber 05 Mayıs 2019 16:30:03 Tarihinde eklenmiştir.

Halfeti Belediyesinden Açıklama

Ajans Urfa Haber sitesinin Fırat kıyısına birikmiş çöplerin ve atıkların Belediye tarafından temizlenmemiş olması büyük tepki gördü’’ Başlığı adı altında Halfeti Belediyesine yönelik yapmış olduğu haber ile ilgili belediyeden açıklama geldi

Halfeti Belediyesinden Açıklama

Halfeti Belediyesi, Ajans Urfa haber sitenin belediyenin bakım ve onarım sırasında, Çekilmiş olan fotoğraf ve videoları haber niteliği taşımamasına rağmen Çarpıtılarak medyaya yayması ve yapılan uyarılara rağmen haberin kaldırılmamasından dolayı eleştiri aldı.

Urfa haber ajansı yaptığı haberde; Bir kısmı sular altında kalan tarihi yapıların yanı başına atılan çöpler ve atıklar doğayı kirletirken, Halfeti Belediyesinin bu noktada herhangi bir çalışma yapmaması sonucunda ortaya çıkan tablo, çirkin görüntülere de neden oldu. Duruma isyan eden vatandaşlar, sosyal medya üzerinden bu görüntüleri paylaşırken, ilçe belediyesinin bu konuda çalışma yapmaması da tepki topladı. İfadelerini kullanmıştı.

Halfeti Belediyesi üstteki haberle alakalı şu açıklamaları yaptı;
 
"Değerli vatandaşlarımız Hepimizin bildiği üzere ilçemiz de bulunan Su üzerindeki yüzer restoranlarımız turizm alanına büyük katkılar sağlamaktadır.
Su üstündeki Restorant işletmelerinden bir tanesinin 10 gün önce yapmış olduğu BAKIM VE ONARIM sırasında, Çekilmiş olan fotoğraf ve videolar Çarpıtılarak haber niteliği taşımamasına rağmen, Çöp ve atık olarak Vatandaşlarımıza servis edilmiştir Bu görüntülerin tadilat sırasında çekildiği Açık ve net bir şekilde görülmektedir.
Bahse konu olan Mıntıka sahasının Şanlıurfa büyükşehir belediyesinin Hizmet sınırlarında olmasına rağmen; Belediyemizin Temizlik hizmet ekibi Tadilatın bitişinden hemen sonra gereken çalışmaları yapmış olup kıyı kesimimizin Doğal görünümüne tekrar kavuşmasını sağlamıştır.
Hakkımızda yapılmış olan haber Şehrimizin 2019 göbekli tepe yılında, Habercilik anlayışıyla bağdaşmadığını dile getirmek isteriz. Bahse konu olan basın danışmanımızın; Haberi kaldırılmasıyla ilgili talebi bulunmamış Olup; yanlış yapılan haberin düzeltilmesi için yapmış olduğu talep, Uygun olmayan bir dil ile red edilince Karşılıklı atışmalar yaşanmış olup İlgili çalışanımız hakkında gerekli uyarı ve işlemler yapılmıştır. Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız. dedi



Editör: Ahmet Şen
 
 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Bir Genç Selfi Çekmek İsterken Kendini Vurdu
​Şanlıurfa’da Bir Genç Selfi Çekmek İsterken Kendini Vurdu
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir genç pompalı tüfekle selfi çekmek isterken, yanlışlıkla kendini vurdu.
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesinde amca ile yeğen arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, yeğen hayatını kaybettiği.
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'ne atlayarak intihar etmek isteyen 15 yaşındaki kız çocuğu, suya atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
Arif Emecen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri görevine getirildi.
Savcılık Şanlıurfa’da Kaçağa El Attı! Havadan Tespit Ediliyor
Savcılık Şanlıurfa’da Kaçağa El Attı! Havadan Tespit Ediliyor
Şanlıurfa’da Dicle Elektrik ekipleri tarafından gerçekleştirilen havadan denetimlerle tespit edilen ve çoğu tarımsal sulamada kullanılan 20 kayıt dışı trafoya savcılık kararıyla el konuldu.
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
Şanlıurfa’nın Suriye sınırına komşu olan Akçakale ilçesinin kırsalındaki bir mağarada 70 kilogram el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
​Beyazgül, Urfa’nın Çöp Sorununa El Attı
​Beyazgül, Urfa’nın Çöp Sorununa El Attı
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Yenice mahallemizdeki katı atık arıtma deposunda incelemelerde bulundu.
Şanlıurfa’da Vatandaşlar Yağmura Hazırlıksız Yakalandı
Şanlıurfa’da Vatandaşlar Yağmura Hazırlıksız Yakalandı
Şanlıurfa'da dün iftara dakikalar kala etkili olan sağanak yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
​Şanlıurfa’da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
​Şanlıurfa’da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Şanlıurfa’nın Bozova İlçesinde seyir halindeki araç alev aldı.
​ Şanlıurfa’da Eşek Sütünden Sabuna Büyük İlgi
​ Şanlıurfa’da Eşek Sütünden Sabuna Büyük İlgi
Şanlıurfa’da eşek sütünden yapılan sabun cilt sorunu yaşayan vatandaşların ilgi odağı oluyor.
​Şanlıurfa’da Toplu Taşıma Çilesi! Şoför ve Vatandaşlar Birbirine Giriyor
​Şanlıurfa’da Toplu Taşıma Çilesi! Şoför ve Vatandaşlar Birbirine Giriyor
Şanlıurfalı vatandaşın otobüs çilesi bitmek bitmiyor. Halk otobüslerindeki klimaların çalıştırılmaması vatandaşın otobüs yolculuğunu işkenceye dönüştürüyor. Kima açılmasını talep eden vatandaşlar bir anda kendilerini şoför ile kavga ederken buluyor.
​Şanlıurfa,’da Tehlikeli Yolculuk
​Şanlıurfa,’da Tehlikeli Yolculuk
Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobilin sürücüsü ile yanında oturan kişinin ayaklarını camdan dışarı çıkararak yolculuk yapması, bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​Şanlıurfa'da Arazi Kavgası! Yeğenini Öldürdü
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​15 Yaşındaki Kız Fırat Nehri’ne Atladı
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Şanlıurfa’da Yoktu Başka Şehirden Getirttik!
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
​Suriye sınırında 70 kilo patlayıcı ele geçirildi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:24
Güneş
05:04
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:40
Yatsı
21:12
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿