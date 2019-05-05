Canpolat’tan İhtiyaç Sahibi Ailelere Destek

Şanlıurfa Aşevi Dernek Başkanı Ali Topal ve dernek yöneticileri tarafından karşılanan Canpolat, dernekte bulunan aileler ile sohbet etti. Canpolat, daha sonra ailelere ekmek ve yemek dağıtımında eşlik etti. Ramazan Ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacaklarının altını çizen Canpolat, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Şanlıurfa Aşevi Derneğini ziyaret ettik. Geçmişte de olduğu gibi gerek şahsımız, şimdi de şahsım ve Haliliye Belediyemiz olarak Şanlıurfa’mıza, fakir fukaramıza disiplinli bir şekilde hizmetler sunan, onların ihtiyaçlarını gideren Şanlıurfa Aşevi Derneğini tebrik ediyorum. Bugün de, kendileri ile birlikte yemek ve ekmek dağıtımına katıldık. Aşevinin bu yıl ki ekmek ihtiyacını Haliliye Belediyemiz karşıladı. İnşallah, bu ve buna benzer birçok yardımlarda Şanlıurfa ve Haliliye halkının emrin olacağımızı ifade etmek istiyorum. Çünkü belediyeler, vatandaşlara hizmet için kurulmuş kuruluşlardır. Bu şiarla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Şanlıurfa Aşevi Dernek Başkanı Ali Topal ise, “Haliliye Belediyesi bizlere 1 milyon ekmek vermektedir. İnşallah Ramazan Ayı içerisinde gıda kolileri bizlere verilecek. Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat’a, Ramazan Ayı dolayısıyla bizleri ziyaret etmesi bizi ayrıca onurlandırmıştır. Başkanımız, bize yardımlar temin edecektir” şeklinde konuştu.Dernek yöneticisi Aziz Kutluay da, “Başkanımız Mehmet Canpolat’ın bizleri ziyaret edip ekmek ve yemek dağıtması, fakir fukaranın halini hatırını sorması bizleri son derece mutlu etti. Kendisine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.Editör: Ahmet Şen