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Bu haber 05 Mayıs 2019 10:15:36 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Kaybolan 4 Çocuk 12 Saat Sonra Taziye Evinin İçinde Bulundu

Şanlıurfa’da badem toplamak için evden ayrılan ve yaklaşık 200 kişiden oluşan ekip tarafından her yerde aranan 4 çocuk, sabah olunca mahallenin taziye evinden çıktı.

Urfa’da Kaybolan 4 Çocuk 12 Saat Sonra Taziye Evinin İçinde Bulundu

- Her yerde aranan kayıp çocuklar taziye evinde çıktı


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Büyük Alanlı kırsal Mahallesinde badem toplamak için dün akşam saat 18.00 sıralarında mahalleden ayrılan 4 çocuk, kaybolduktan 12 saat sonra mahalledeki taziye evinin içinde bulundu.

Yaşları 4 ile 9 arasında değişen ve 2’si kız, 2’si erkek 4 çocuğun akşam eve dönmemesi üzerine aileleri arama başladı. Aileleri çocuklara ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Kırsal mahalleye gelen jandarma ekipleri, AFAD ile itfaiye ekiplerinden de yardım istedi. Çevre mahallelerde yaşayan vatandaşların da katılmasıyla birlikte yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma ekibi kuruldu. Gece boyunca arama yapan ekipler, çocukların izine ulaşamayınca İnsansız Hava Aracı (İHA) devreye girdi. Gece boyunca hem karadan hem de havadan aranan çocuklar, bir türlü bulunamadı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekipler jandarmaya ait droneyi de kullanarak arama çalışmalarına devam etti.
Sevindirici haber 12 saat sonra geldi



 

Sevindirici Haber 12 Saat Sonra Geldi

Arama çalışmalarının başlamasından 12 saat sonra arazide aranan çocukların mahallede bulunduğu haberi geldi. Çocukların gece mahalledeki taziye evinin içine girip saklandıkları ve burada uyudukları öğrenildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Mustafa Akkuş (4), Ali Karademir (5), Fatma Karataş (7) ve Kübra Karademir (9), ambulansa alınarak kontrolleri yapıldı. Çocuklarının bulunduğunu haber alan aileleri de ekiplerin yanına gelerek ambulanstaki çocuklarına sarılıp sevinç gözyaşları döktü. Çocukların bulunması üzerine cami hoparlöründen anons yapılarak arazide arama yapanlara çocukların bulunduğu haberi verildi.


 

“Çocukların Sağlık Durumu İyi”

AFAD Şanlıurfa İl Müdürü Mahmut Sönmez,“ Dün akşam saatlerinden itibaren kaybolan 4 tane çocuğumuz vardı. 3 tanesi 5 yaşlarında, bir tanesi de 9 yaşında. Dün akşamdan itibaren AFAD olarak, jandarma, sağlık ekiplerimiz, UMKE, itfaiye ekiplerimiz, İHH ekiplerimiz ve köylülerle birlikte bütün alanda arama ve tarama çalışması yapıldı. Biraz önce çocuklara kavuşuldu. Sağlık durumları iyi. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.
Çocukların aileleri yetkililere teşekkür etti

Ali Karademir’in babası Aziz Karademir, çocuklarının bulunmasına çok sevindiğini söyleyerek bütün ekibe teşekkür etti.
Mustafa Akkuş’un babası Fethi Akkuş ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. O kadar korktuk, o kadar endişelendik, şimdi de çok sevindik. Allah’a şükürler olsun çocuklarımızı bulduk. Taziye evinde bulundular. Gece taziye evine girip sabaha kadar kalmışlar. Çok şükür bulduk” diye konuştu.
Çocuklar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülürken ekipler ise köyden ayrıldı.



Editör:Ahmet Şen
 
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