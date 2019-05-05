Kızının Taciz Edildiğini İddia Eden Öfkeli Baba İş Yerini Bastı: 1 Yaralı

İş Yeri Sahibini Ayağından Vurdu

Manisa'da kızının taciz edildiğini iddia eden öfkeli baba önce iş yerinin camlarını piknik tüpüyle kırdı, ardından da iş yeri sahibini ayağından vurarak yaraladı. Öfkeli baba daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerine silahıyla birlikte teslim oldu.Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Aynı Ali Mahallesi Kenzi Caddesi üzerindeki bir çiğköfteci dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kızının bir çiğköfteci işletmecisi tarafından taciz edildiğini öğrenen M.A. (45) dükkanın önüne gelerek önce dışarıda bulunan bir piknik tüpüyle iş yerinin camlarını kırdı. Daha sonra dükkana girerek iş yeri sahibi ile tartışmaya başlayan M.A. yanında getirdiği silahıyla M.D.'yi (45) sağ ayağından tek el ateş ederek yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı iş yeri sahibini Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırırken M.A. silahıyla birlikte polise teslim oldu. İş yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken lise öğrencisi kızın iş yeri sahibi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.Editör:Ahmet Şen