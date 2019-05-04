​Sınır Bölgesinde 3 Askerimiz Şehit Oldu! Türk Askeri Bölgede Hava Harekâtı Başlattı

Hava Harekatı Başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Bugün Hakkâri sınır bölgesindeki bir üs bölgemize de PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “PKK'lı teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralandı. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatıldı. Bugün şu ana kadar Hakkari ve Tel Rıfat bölgelerinde devam eden operasyonlarda toplam 28 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" dedi.Editör: Bahar Yüksel