​Şanlıurfa’da Karşıya Geçmek İsteyen Çocuk Hayatını Kaybetti

Araba, Karşıya Geçmek İsteyen Çocuğa Çarptı

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

- Otomobilin çarptığı küçük çocuk hayatını kaybettiEdinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye 6 yaşındaki Halil Mirza P.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan çocuk doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası ismi belirleme sürecinin gözaltına aldığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Editör: Bahar Yüksel